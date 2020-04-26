Sağlık Bakanı Koca: Son 20 günde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün bugün oldu
Türkiye'de son 24 saatte 2357 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, tedavisi tamamlananların sayısı ise 29 bin 140 oldu. Sağlık Bakanı Koca, "Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün bugün oldu."değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 30 bin 177 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 357 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000’e varan günlük test kapasitemizin 30.000’i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/OwvvlGYiLm— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 26, 2020
Son 24 saatte 99 hasta vefat etti, 3 bin 558 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 889 bin 742, toplam vaka sayısı 110 bin 130, toplam vefat sayısı 2 bin 805, toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1776, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 883, toplam iyileşen hasta sayısı 29 bin 140 oldu.
Bakan Koca: Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldı
Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında, "Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50 bine varan günlük test kapasitemizin 30 bini kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.