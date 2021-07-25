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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Salgın aşısız yenilmez, aşınızı olun

Sağlık Bakanı Koca, aşı olunmadan Kovid-19 salgınının önlenemeyeceğinin altını çizerek, vatandaşlara aşı olmaları çağrısı yaptı.

Ahmet Sertan Usul   | 25.07.2021
Sağlık Bakanı Koca: Salgın aşısız yenilmez, aşınızı olun Fotoğraf: Esra Hacioğlu/AA

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19'la mücadele kurallarına uyulmadığı ve aşı olunmadığında salgını durdurmanın uzun sürebileceği uyarısında bulundu.

Bakan Koca, "Ödediğimiz bedelleri, yaşadığımız kısıtları, maddi ve manevi kayıpları düşünün. Ne çok insanı kaybettiğimizi hatırlayın. Salgın aşısız yenilmez, aşınızı olun." ifadesini kullandı.

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