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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir

Aybüke İnal Kamacı   | 05.01.2022
Sağlık Bakanı Koca: Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 5'inci gün test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer." dedi.

Bakan Koca, "Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır."  diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, temaslı kişilerin son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmayacağını bildirdi.

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