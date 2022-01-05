Sağlık Bakanı Koca: Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 5'inci gün test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer." dedi.
Bilim Kurulu Toplantımız sonrası basın açıklamamız: pic.twitter.com/8752v4Ya2k— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 5, 2022
Bakan Koca, "Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır." diye konuştu.
Sağlık Bakanı Koca, temaslı kişilerin son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmayacağını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.