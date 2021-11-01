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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Okulların kapanması ihtimali Bilim Kurulunun gündeminde yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların kapanması ihtimalinin bulunduğunu belirten haberin yanlış olduğunu, Bilim Kurulunun böyle bir gündeminin olmadığını bildirdi.

Kemal Karadağ   | 01.11.2021
Sağlık Bakanı Koca: Okulların kapanması ihtimali Bilim Kurulunun gündeminde yok

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.


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