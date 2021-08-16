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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca, dördüncü dozun yabancı ülkelere seyahat edeceklere yönelik olduğunu açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, dördüncü doz uygulamasının, iki doz mRNA aşısı talep eden ülkelere seyahat edeceklere yönelik olduğunu belirterek, "Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur." bilgisini paylaştı.

Ahmet Sertan Usul   | 16.08.2021
Sağlık Bakanı Koca, dördüncü dozun yabancı ülkelere seyahat edeceklere yönelik olduğunu açıkladı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türlerinin kabul edildiğini hatırlattı.

Bakan Koca, "İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur. Bugün itibarıyla 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur." ifadelerini kullandı.

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