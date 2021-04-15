Sağlık Bakanı Koca: Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşılama programına ilişkin, "Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara
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Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşılama programında kullanılan aşıların uygun saklama koşullarındaki merkezlerde yapıldığını vurguladı.
Bakan Koca, "Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir." açıklamasını yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.