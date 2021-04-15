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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşılama programına ilişkin, "Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Ahmet Sertan Usul   | 15.04.2021
Sağlık Bakanı Koca: Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşılama programında kullanılan aşıların uygun saklama koşullarındaki merkezlerde yapıldığını vurguladı.

Bakan Koca, "Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir." açıklamasını yaptı.

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