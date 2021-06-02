Sağlık Bakanı Koca: 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin Kovid-19 aşısı olabileceğini duyurdu.
Ankara
Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 2, 2021
Yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren aşı olabileceğini kaydeden Koca, "Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.