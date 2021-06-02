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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin Kovid-19 aşısı olabileceğini duyurdu.

Mehmet Tosun   | 02.06.2021
Sağlık Bakanı Koca: 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler

Ankara
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gelecek hafta aşılama programı için yeni bir dönemin daha başlayacağını belirtti.

Yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren aşı olabileceğini kaydeden Koca, "Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

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