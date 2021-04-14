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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Bakan Koca, Kovid-19 vaka sayısı en çok artan ve azalan illerin grafiğini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Nisan tarihlerinde Kovid-19 vaka sayısı 100 bin nüfusta en fazla artan ve azalan illerin grafiğine yer verdiği paylaşımda bulundu.

Selma Kasap   | 14.04.2021
Sağlık Bakanı Bakan Koca, Kovid-19 vaka sayısı en çok artan ve azalan illerin grafiğini paylaştı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bakan Koca, sosyal medyadaki paylaşımında vaka sayısında en çok artışın Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da olduğunu, Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleştiğini belirtti.

Koca, "Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde." değerlendirmesinde bulundu.

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