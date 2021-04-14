Sağlık Bakanı Bakan Koca, Kovid-19 vaka sayısı en çok artan ve azalan illerin grafiğini paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Nisan tarihlerinde Kovid-19 vaka sayısı 100 bin nüfusta en fazla artan ve azalan illerin grafiğine yer verdiği paylaşımda bulundu.
Ankara
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Bakan Koca, sosyal medyadaki paylaşımında vaka sayısında en çok artışın Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da olduğunu, Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleştiğini belirtti.
Koca, "Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde." değerlendirmesinde bulundu.
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100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu. Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti. Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde. pic.twitter.com/7e5hwYpiov— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 14, 2021