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Koronavirüs

Rusya'da günlük Kovid-19 vakası sayısı 100 bine yaklaştı

Rusya'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 98 bin 40 ile "en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi.

Dmitri Chirciu   | 28.01.2022
Rusya'da günlük Kovid-19 vakası sayısı 100 bine yaklaştı

Moskova

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 673 artarak 329 bin 443'e, sağlığına kavuşan sayısı 29 bin 506 artışla 10 milyon 159 bin 197'ye yükseldi.

Son 24 saatte 98 bin 40 kişide virüsün tespit edilmesiyle salgının başlamasından bu yana "en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedilirken, toplam vaka sayısı 11 milyon 502 bin 657'ye çıktı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 23 bin 994 artarak 2 milyon 283 bin 416, virüs kaynaklı ölümler de 74 artışla 38 bin 734 oldu.

Rusya’da aşılanan kişi sayısı 80 milyona yaklaştı

Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama sürecinin 2021 başında başladığı Rusya'da, yaklaşık 83 milyon 674 bin kişi aşının ilk dozunu yaptırdı, 79 milyon 269 bin kişi ise tam aşılandı.

Yaklaşık 144 milyon kişinin yaşadığı ülkede, virüse karşı toplumsal bağışıklığın yüzde 64,4 olduğu belirtiliyor.

Rusya'da dün, vaka sayısı 88 bin 816, ölen sayısı da 665 olarak açıklanmıştı.

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