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Sağlık, Koronavirüs

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler: Kovid-19 salgınının 2022 sonuna kadar süreceğini tahmin ediyoruz

Almanya'da salgın hastalıklarla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının 2022 sonuna kadar süreceği değerlendirmesinde bulundu.

Cüneyt Karadağ   | 29.04.2021
Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler: Kovid-19 salgınının 2022 sonuna kadar süreceğini tahmin ediyoruz

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, virüsün ortaya çıkmasından bu yana Almanya'da yaklaşık 3,35 milyon vaka tespit edildiğini hatırlatarak, "Virüs sınır tanımıyor. Salgın ile mücadele ancak tüm dünyada kontrol altına alınması durumunda başarılı olur." ifadesini kullandı.

Kovid-19 için geliştirilen aşıların virüsü ortadan kaldırmasa bile durumun daha da kötüye gitmesini önleyeceğini kaydeden Wieler, Almanya'da çok aşı yapıldığına ancak yine de aşı yapılması gereken pek çok insanın olduğuna dikkati çekti.

Wieler, "Salgınının 2022 yılı sonuna kadar süreceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Öte yandan ülkede ilk kez bir günde bir milyondan fazla aşı yapıldığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün 1 milyon 88 bin kişinin aşı olduğu ve toplamda 27 milyon 803 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığı belirtildi.

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