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Sağlık, Koronavirüs

Risk grubundaki çalışanlar 'Kovid-19 İdari İzin Tanısı' raporuyla izinli sayılabilecek

Kovid-19 risk grubunda olup e-Nabız sisteminden rapor alamayan kronik hastalığa sahip vatandaşlar, Sağlık Bakanlığının yeni kararıyla Aile Hekimliğinden alınacak "Kovid-19 İdari İzin tanısı" raporuyla izinli sayılabilecek.

Mehmet Tosun   | 23.08.2020
Risk grubundaki çalışanlar 'Kovid-19 İdari İzin Tanısı' raporuyla izinli sayılabilecek

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 risk grubunda olup e-Nabız sisteminden rapor alamayan kronik hastalığa sahip vatandaşlar, Sağlık Bakanlığının yeni kararıyla Aile Hekimliğinden alınacak "Kovid-19 İdari İzin Tanısı" raporuyla izinli sayılabilecek.

Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK) yapılan yazılı açıklamaya göre, e-Nabız sisteminden "Kovid-19 kronik risk durumu" raporu alamayan bir vatandaş, işe giderek hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle kuruma başvuruda bulundu.

KDK, bu talebi çözmek için ilgili idareler nezdinde girişimde bulundu.

Bu kapsamda, e-Nabız sisteminden rapor alamayan kronik hastalığa sahip vatandaşların Sağlık Bakanlığının yeni kararıyla Aile Hekimliğinden alacakları "Kovid-19 İdari İzin Tanısı" raporuyla izinli sayılabilmesinin önü açıldı.

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