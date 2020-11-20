Euro
9.05
Dolar
7.63
BIST 100
1,323.58
Altın
1,867.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Pfizer, Kovid-19 aşısının acil kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine başvuruda bulundu

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanıma izin verilmesini istedi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 20.11.2020
Pfizer, Kovid-19 aşısının acil kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine başvuruda bulundu Fotoğraf: Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, aşının koruma özelliğinin yanı sıra iyi bir güvenlik kaydına sahip olmasının, acil kullanıma uygun olduğu anlamına geldiğini açıkladı.

Acil kullanım için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulunan Pfizer ve BioNTech, Avrupa'da da halihazırda kurumlara müracaat etmeye başladı.

Amerikan ilaç firması Pfizer, BioNTech ile yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşının 3'üncü aşama denemelerini sonuçlandırdığını ve aşının virüse karşı yüzde 95 etkili olduğunu duyurmuştu.

Aşının yaş, etnik grup ve cinsiyete karşı tutarlılık gösterdiği ve FDA'nın gerekli güvenlik kriterlerini karşıladığı belirtilmişti.

Pfizer, 2020'de aşıdan 50 milyon, 2021'in sonuna kadar da 1,3 milyar doz üretilmesini planlıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Azerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı kayıtlara geçti
Kasımpaşa'da 7 oyuncu koronavirüse yakalandı
Pfizer, Kovid-19 aşısının acil kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine başvuruda bulundu
İçişleri Bakanlığı Kovid-19 tedbirleriyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı
İran'da son 24 saatte 479 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Azerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı kayıtlara geçti

Azerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı kayıtlara geçti

AB ve İngiltere müzakerelerde ilerleme sağlandı

AB ve İngiltere müzakerelerde ilerleme sağlandı

Kasımpaşa'da 7 oyuncu koronavirüse yakalandı

Kasımpaşa'da 7 oyuncu koronavirüse yakalandı
Pfizer, Kovid-19 aşısının acil kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine başvuruda bulundu

Pfizer, Kovid-19 aşısının acil kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine başvuruda bulundu
Kovid-19 salgınına adanan 'Haber Fotoğraf Ödülleri: Kovid'i Yenmek' fotoğraf yarışması düzenlenecek

Kovid-19 salgınına adanan 'Haber Fotoğraf Ödülleri: Kovid'i Yenmek' fotoğraf yarışması düzenlenecek