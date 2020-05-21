Mersin'de karantina süresi dolan 104 kişi memleketlerine uğurlandı
KKTC'den geldikleri Mersin'de Kovid-19 önlemleri kapsamında gözetim altında tutulan 104 kişi, memleketlerine gönderildi.
Mersin
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) geldikleri Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözetim altında tutulan 104 kişi, memleketlerine gönderildi.
Erdemli ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta 14 günlük karantina süresini dolduran kişiler, ateşleri ölçüldükten sonra AFAD koordinasyonunda otobüslerine bindirildi.
Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, vatandaşlara gittikleri yerlere dikmeleri için çam fidanı hediye etti.
Polis ekiplerinin eşlik ettiği otobüsler, Şırnak, Mardin, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, İstanbul, Balıkesir ve Trabzon'a uğurlandı.
Kafilenin ayrılmasının ardından ilçedeki yurtta gözetim altında tutulan kişi kalmadı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.