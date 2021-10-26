Dolar
9.44
Euro
10.97
Altın
1,802.03
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,509.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP TBMM Grup Toplantısı
logo
Sağlık, Koronavirüs

Kovid-19 tedavisi gören kadın aşı olmadığı için çok pişman

Kocaeli'de bir süre önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 40 yaşındaki Emine İçöz, tedavi gördüğü hastaneden aşı olmadığı için pişmanlığını dile getirerek, "mutlaka aşı olun" çağrısında bulundu.

Şengül Azbay   | 26.10.2021
Kovid-19 tedavisi gören kadın aşı olmadığı için çok pişman

Kocaeli

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılan videodaki hasta Emine İçöz'ün tedavisi İzmit Seka Devlet Hastanesi erişkin yoğun bakım servisinde devam ediyor.

Daha önce çeşitli nedenlerle Kovid-19 aşısı yaptırmayan 40 yaşındaki İçöz, eklem ağrısı şikayetiyle İzmit Seka Devlet Hastanesine başvurdu.

Koronavirüs testi pozitif çıkan İçöz, 17 Ekim'de İzmit Seka Devlet Hastanesi Kovid-19 servisine yatırıldı.

Servis takibinde oksijen ihtiyacı artan hastanın, 22 Ekim'den itibaren erişkin genel yoğun bakım ünitesine tedavisine devam ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İçöz, vatandaşlara aşı olmaları tavsiyesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"40 yaşındayım. 40 yaşından beri yaşamadığımı yaşadım ve soluk alamadım. Çok zor. Aşı vurulmadığım için 15 günden beri böyle yatıyorum. Kemiklerim ve vücudum çok sızladı. Grip oldum gibi hissettim. Ondan sonra yeme içmeden düştüm. Çok kötü geçirdim. Bugün yakalandıysam ertesi gün çok halsiz kaldım."

Aşı olmamanın pişmanlığını yaşadığını belirten İçöz, "Bu kadar kötü yakalanacağımı bilseydim aşı vurulmak isterdim. 15-20 gündür zor nefes alıyorum. Çok şükür, Allah'ım, inşallah beni çocuklarıma bağışlayacak. Aşınızı vurun, benim yaşadıklarımı yaşamayın." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avusturya’da iş yerlerinde Kovid-19 aşısı ve test şartı aranacak
Hindistan’da Kovid-19 vaka sayısı son ayların en düşük seviyesinde
Kovid-19 tedavisi gören kadın aşı olmadığı için çok pişman
Son bir ayda her 100 koronavirüs vakasından 35'ini çocuklar ve gençler oluşturdu
Kovid-19'a yakalanan 'aşı karşıtı' kadın: Bu saatten sonra kaçış yok

Benzer haberler

Hindistan’da Kovid-19 vaka sayısı son ayların en düşük seviyesinde

Hindistan’da Kovid-19 vaka sayısı son ayların en düşük seviyesinde

Kovid-19 tedavisi gören kadın aşı olmadığı için çok pişman

Felçli kedi 'Şanslı' yürüteçle adım atmaya başladı

Dalgıçların İzmit Körfezi'nde karşılaştığı piknik masası deniz süpürgesiyle çıkarıldı

Dalgıçların İzmit Körfezi'nde karşılaştığı piknik masası deniz süpürgesiyle çıkarıldı
İngiltere'de 17 Temmuz'dan bu yana ilk kez 50 binin üzerinde Kovid-19 vakası kaydedildi

İngiltere'de 17 Temmuz'dan bu yana ilk kez 50 binin üzerinde Kovid-19 vakası kaydedildi
İzmit Körfezi'ne 6 bin çipura, levrek ve kalkan bırakıldı

İzmit Körfezi'ne 6 bin çipura, levrek ve kalkan bırakıldı