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Türkiye, Koronavirüs

Kovid-19 ile mücadelede 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçirildi

Sağlık Bakanlığınca hizmete sunulan, mobil marketlerden ücretsiz indirilebilen uygulamayla vatandaşlar, harita üzerinde yaşadığı bölgenin Kovid-19 açısından risk durumunu görebilecek.

Yeşim Sert Karaaslan   | 18.04.2020
Kovid-19 ile mücadelede 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçirildi Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata / AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadale kapsamında, vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabileceği ve kendi sağlıklarını takip edebileceği "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması hayata geçirildi.

Pandemi döneminde bilişim ve teknolojinin sunduğu imkanlardan en üst düzeyde faydalanan ve tüm süreci sağlık bilişim sistemleri üzerinden kontrol ve takip eden Bakanlığın "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla vatandaşlar, hem kendi sağlığını takip edebilecek hem de çevresindeki risk durumunu anlık görebilecek.

"Korona'dan korun riskleri en aza indir." sloganından hareketle peş peşe hayata geçirilen uygulamalar arasında bulunan ve vatandaşları koronavirüse karşı korumak, bilgilendirmek, yönlendirmek ve riskleri azaltmak için geliştirilen uygulama, hızla kullanılmaya başlandı.

Uygulamayı mobil marketlerden ücretsiz indirebilecek vatandaşlar, sağlık durumlarında değişim gördüklerinde, bunu uygulamada her gün doldurabildikleri sağlık testiyle bildirebilecek. Yüklenen bilgilerin doktora yönlendirilmesi sağlanacak.

Hastane, eczane, market gibi yerler de gösteriliyor

Uygulamadaki harita üzerinde, risk yoğunluğunun yanı sıra hastane, eczane, market, durak gibi acil ihtiyaçlarda bilinmesi gereken yerler de gösteriliyor.

Vatandaşlar, onayları doğrultusunda ailelerini ya da yakınlarını listelerine ekleyebiliyor. Bu şekilde sevdikleri kişilerin de riskli bölgelerden uzak durmalarını sağlayabiliyor.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu da uygulama üzerinden incelenebiliyor.

Riskli kişilerle temas edip etmediğinin gözlemlenmesi sağlanacak

Evde kalmanın önemine dikkati çeken ve vatandaşların riskten korunmasına yardımcı olacak uygulamada, kısa süre sonra yeni özellikler de hizmete sunulacak.

Geliştirilen akıllı algoritmalar sayesinde, vatandaşın riskli kişilerle temas edip etmediğinin gözlemlenmesi de sağlanacak.

Kovid-19 hakkında faydalı bilgiler ve anlık uyarılarla bilgilendirilecek vatandaşlara, evlerinde kaldıkları günlerde psikolojik ve sosyal açıdan destek olacak içerikler de sağlanacak.

"Hayat Eve Sığar" uygulamasının indirilebileceği yerler şöyle:

- APPSTORE: https://apps.apple.com/tr/app/hayat-eve-s%C4%B1%C4%9Far/id1505756398?l=tr

- GOOGLE PLAY: https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.saglik.hayatevesigar&gl=TR

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