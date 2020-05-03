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Türkiye, Koronavirüs

Koronavirüsü yenen hasta: Hayatımda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Antalya'da yeni tip koronavirüsü yenen esnaf Sefa Gülmez, zorlu bir tedavi sürecini geçirip sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Hayatımda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." dedi.

Süleyman Elçin   | 03.05.2020
Koronavirüsü yenen hasta: Hayatımda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Antalya

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Antalya'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen esnaf Sefa Gülmez, hastalığı yendikten sonra Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaretinde yaşadıklarını gazetecilere anlattı.

İzmir'deki bir fuara katıldıktan sonra memleketi Antalya'ya döndüğünü belirten Gülmez, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle gittiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Hemen tedaviye alındığını dile getiren Gülmez, "Yoğun bir müdahale yapıldı. Yaklaşık 11 gün yoğun bakımda kaldım. Günlerce ne sağa ne sola dönebildim, sadece tavana baktım. 12 kilo verdim. Bir ara 'Hayatım artık buraya kadarmış' diye düşündüm ama doktor ve hemşireler çok özverili çalışarak beni sağlığıma kavuşturdu." diye konuştu.

Taburcu olduktan sonra 15 gün de evde karantinada kaldığını ifade eden Gülmez, sürecin kendisi için oldukça sıkıntılı geçtiğini kaydetti.

Kovid-19'un çok kötü bir hastalık olduğunu belirten Gülmez, "Hayatımda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sosyal mesafeye, tokalaşmamaya, sarılmamaya dikkat edeceğim. Çok sevdiğim Antalyaspor'un maçları başlasa bile bir süre gitmeyeceğim. Lütfen bu süreç bitene kadar evinizde kalın." dedi.

Gülmez, hastalığı hiç sigara içmemesi, kronik bir hastalığının bulunmaması ve düzenli spor yapmasından dolayı daha hızlı yendiğini vurguladı.

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