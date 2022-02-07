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Sağlık, Koronavirüs

Koronavirüs vakalarının 100 bin kişide 200'den fazla görüldüğü il sayısı 74'e yükseldi

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 22-28 Ocak'ta Kovid-19 vaka sayısının 100 bin kişide 200'ün üstünde olduğu il sayısı 74'e çıktı.

Ahmet Sertan Usul   | 07.02.2022
Koronavirüs vakalarının 100 bin kişide 200'den fazla görüldüğü il sayısı 74'e yükseldi

Ankara

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 22-28 Ocak'ta her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Ülke genelinde vaka sayısının 100 bin kişide 200'ün üstünde olduğu il sayısı bir önceki hafta (15-21 Ocak) 60 iken 22-28 Ocak'ta 74'e yükseldi.

Her 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü şehir 1214,42 ile Kırklareli oldu. Bu ilin ardından 100 bin kişiye 1042,28 vakayla Kocaeli, 1020,01 vakayla Tekirdağ geldi.

Ankara, 100 bin kişide 1003,3 vakayla ülke genelinde en çok vaka görülen dördüncü il oldu.

Vaka sayısı 100 bin kişide 500 ile bin aralığındaki iller

Ülke genelinde 39 ilde, her 100 bin kişideki vaka sayısı 500 ile bin aralığında değişti. Bu iller vaka sayılarına göre yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"Rize (997,51), Yalova (962,14), İzmir (961,57), Bursa (928,81), Giresun (920,17), İstanbul (889,58), Bolu (879,6), Trabzon (853,31), Elazığ (800,39), Uşak (794,46), Erzurum (763,57), Tokat (743,65), Manisa (724,18), Çanakkale (716,46), Ordu (715,79), Çankırı (713,51), Samsun (704,83), Tunceli (695,09), Kırıkkale (693,57), Sinop (687,89), Karabük (663,75), Muğla (652,9), Sakarya (651,42), Kastamonu (649,88), Bilecik (628,21), Eskişehir (625,88), Kütahya (601,37), Balıkesir (597,69), Düzce (592,9), Iğdır (585,16), Isparta (570,06), Bartın (567,4), Kayseri (555,28), Edirne (537,57), Bayburt (533,51), Siirt (528,59), Zonguldak (528,41), Çorum (521,76), Konya (500,71)."

Her 100 bin kişide 200-500 aralığında vaka görülen iller

Her 100 bin kişide 200-500 aralığında vakanın görüldüğü 31 ilin sıralaması şöyle oldu:

"Erzincan (491,4), Sivas (486,56), Batman (484,46), Adana (481,47), Diyarbakır (475,54), Artvin (469,61), Bitlis (448,44), Burdur (447,41), Denizli (442,59), Nevşehir (436,12), Kars (425,38), Ardahan (410,77), Aydın (401,94), Yozgat (394,42), Gümüşhane (378,26), Kırşehir (371,95), Ağrı (367,18), Muş (366,08), Afyon (364,9), Mersin (364,09), Amasya (359,17), Kilis (302,54), Niğde (298,01), Karaman (295,39), Kahramanmaraş (292), Hakkari (277,35), Mardin (270,73), Bingöl (266,18), Osmaniye (261,78), Malatya (253,8), Hatay (230,03)."

Vaka sayısı 100-200 aralığındaki iller

Vaka sayısının her 100 bin kişide 100-200 aralığında olduğu 5 il, Gaziantep (182,99), Aksaray (180,37), Şırnak (146,16), Şanlıurfa (119,18), Antalya (118,55) olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelinde her 100 bin kişide 100'ün altında vakanın görüldüğü iller ise Adıyaman (98,66) ve Van (60,9) oldu.

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Koronavirüs vakalarının 100 bin kişide 200'den fazla görüldüğü il sayısı 74'e yükseldi
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