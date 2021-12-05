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Sağlık, Koronavirüs

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener: Omicron varyantı, Kovid-19'un mevsimsel bir hastalığa dönüş işareti olabilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener, "Omicron varyantı, Kovid-19'un mevsimsel bir hastalığa dönüş işareti olabilir ama her şeye rağmen henüz sevinmek için çok erken." dedi.

Tezcan Ekizler   | 05.12.2021
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener: Omicron varyantı, Kovid-19'un mevsimsel bir hastalığa dönüş işareti olabilir

İzmir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, uluslararası bir araştırmanın, Omicron varyantının mevsimsel koronavirüs (HCoV-229E) ile benzer bir genom dizisine sahip olduğunu gösterdiğini ve bunun Kovid-19'un "mevsimsel bir hastalığa" dönüşmesinin işareti olabileceğini bildirdi.

Prof. Dr. Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Omicron varyantının kıtalararası dolaşıma geçtiğini ve yakın zamanda Türkiye'de de görülmesinin beklendiğini belirtti.

Omicron'un çok hızlı bulaşan bir varyant olduğunu aktaran Şener, buna karşın hastanelere yatış oranlarında artışa neden olmadığını ve verilere göre klinik tabloların hafif seyrettiğini kaydetti.

Şener, Omicron'un girdiği ülkelerde günlük vaka sayılarının anormal artacağına işaret ederek, "Mart 2022’ye kadar tüm Avrupa’da dolaşan varyantların yarısından çoğunun Omicron olacağı hesaplanıyor. Çünkü önümüzde Güney Afrika örneği var. Çok kısa sürede, 2 haftada dolaşan varyantların yüzde 75’i Omicron oldu ve daha da önemlisi test pozitiftik oranı yüzde 4'ten yüzde 24'e çıktı. Bu baş döndürücü bir hız." ifadelerini kullandı.

Bu varyantın nasıl geliştiğine dair çeşitli teoriler bulunduğunu anlatan Şener, şu bilgileri paylaştı:

"ABD, Kanada ve Hindistan'dan bilim insanlarının ortak çalışmasında Omicron'da daha önceki varyantlarda olmayan ve mevsimsel koronavirüs (HCoV-229E) ile çok benzer bir genom dizisine sahip olduğu gösterildi. Bu aslında Omicron varyantı, Kovid-19'un mevsimsel bir hastalığa dönüş işareti olabilir ama her şeye rağmen henüz sevinmek için çok erken, çünkü bu salgın döneminde çok sık bu bilimsel duygusal dalgalanmaları yaşadık. Her şeyden önce halen ülkemizde baskın varyant Delta ve mevcut aşılardan kaçamıyor ve her varyanta etkili, tek etkili mücadele metodu ise maske, mesafe ve hijyen…"

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