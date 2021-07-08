Euro
10.31
Dolar
8.69
BIST 100
1,372.98
Altın
1,798.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülay Korukluoğlu, ağustos ayında vakaların yüzde 80'inin delta varyantı olacağını belirtti.

Ömer Faruk Şimşek   | 08.07.2021
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak

Sakarya

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesinin çevrim içi düzenlediği "Kovid-19 Güncelleme; Aşılar, Mutasyonlar ve Delta Varyantı" başlıkla programa katılan Prof. Dr. Gülay Korukluoğlu, "Ülkemizde Sars-Cov-2 Varyant Sürveyan Çalışmaları" isimli sunum yaptı.

Henüz delta varyantı vakalarıyla ilgili net sayı veremeyeceğini belirten Korukluoğlu, delta varyantının orijin virüsten yüzde 60, İngiltere varyantından yüzde 50 daha bulaşıcı olduğuna dikkati çekti.

Prof. Dr. Korukluoğlu, delta varyantının hızlı yayılmasının beklenmedik bir şey olmayacağını ifade ederek "Benim açımdan önemli olan ise bunun ne kadar yatakta tedaviye ya da ölüm oranına sebep olabileceğidir. Bildiğim delta vakalarda kötü bir geri bildirim yok. Pozitiflik oranları ülkemizde hala düşük. İngiltere'de de vaka sayıları artıyor ama hastanelerdeki doluluk oranları düşüyor. Bizim açımızdan en önemli şey budur, aşıdan beklediğim en büyük fayda da bu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Şuna inanıyorum ki, delta varyantı ağustos ayı içerisinde vakaların yüzde 80'ini kapsayacak." ifadesini kullanan Korukluoğlu, aşılanmanın yanında hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Korukluoğlu, İsrail'in aşılamanın en iyi yapıldığı ülkelerden biri olduğunu ama delta varyantının artmaya başlamasının en önemli nedeninin, maske kuralını iptal etmeleri olduğunu, o yüzden maske kuralını geri getirdiklerini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak
İsveç'te Kovid-19'a karşı 3. doz aşılama yapılacak
Yerli aşı 'TURKOVAC', Faz-3 çalışması kapsamında İstanbul'daki gönüllülere uygulanıyor
DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakalarında rekor artış kaydedildi
Yeni bir araştırma, aşılananlarda en yaygın görülen Kovid-19 semptomlarını ortaya koydu

Benzer haberler

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak

Almanya’da Delta varyantı baskın tür oldu

Kovid-19 geçirenler iki doz aşı olabilecek

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
VLP temelli yerli Kovid-19 aşısını geliştiren Prof. Dr. Gürsel: Delta varyantının VLP aşısına uyarlamasını yapacağız

VLP temelli yerli Kovid-19 aşısını geliştiren Prof. Dr. Gürsel: Delta varyantının VLP aşısına uyarlamasını yapacağız
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar