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Koronavirüs

Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez 'video konferans' yöntemiyle toplanacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak.

Duygu Yener   | 03.04.2020
Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez 'video konferans' yöntemiyle toplanacak

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde saat 16.00'daki toplantıya video konferans yöntemiyle katılacak.

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler görüşülecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

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