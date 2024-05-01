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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 33 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında en az 33 Filistinli hayatını kaybetti.

Ömer Erdem  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 33 Filistinli öldü Fotoğraf: Abed Rahim Khatib - AA

Gazze

Gazze’deki Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail ordusunun, Gazze kentinin çeşitli bölgelerindeki aileleri hedef alan "katliamları" sonucu son 24 saatte hastanelere 33 ölü ile 57 yaralının getirildiği belirtildi.

Bakanlık, İsrail saldırıları nedeniyle 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 568’e yaralıların sayısının ise 77 bin 765’e yükseldiğini duyurdu.

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin yetersiz kalması nedeniyle enkaz altında ve yollarda hala çok sayıda cenazenin bulunduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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