Euro
7.03
Dolar
6.49
BIST 100
88,120.21
Altın
1,588.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirler kapsamında kapatıldı.

Emrah Gökmen   | 24.03.2020
Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı Fotoğraf: Elif Öztürk / AA

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünyanın en büyük ve eski kapalı çarşından olan Kapalıçarşı, koronavirüs nedeniyle alınan karar sonrası kapılarını geçici süreyle kapattı. Çarşının içerisine sadece dükkanı bulunan esnaf, güvenlik görevlilerince kayıt altına alındıktan sonra alınıyor.

Ayrıca çarşının dışında bulunan birçok iş yerinin de kepenklerini açmadığı gözlendi.

Mısır Çarşısı

Eminönü Meydanı'nda yer alan tarihi Mısır Çarşısı da koronavirüs nedeniyle kapandı.

Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu tarafından, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını kapsamında yönetim kurulumuzun aldığı tedbirler doğrultusunda Mısır Çarşımızın geçici bir süre kapalı kalması kararı alınmıştır." yazıları çarşının kapılarına asıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saat
Japonya Başbakanı Abe 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının 1 yıl ertelenmesini önerdi
Güney Kore Avrupa'dan gelenleri iki hafta karantinaya alacak
Konyaspor'dan 'evde kal' çağrısı
Fatih Koca: Allah'ın bize emri önce tedbiri almak sonra tevekkül etmektir

Benzer haberler

Japonya Başbakanı Abe 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının 1 yıl ertelenmesini önerdi

Japonya Başbakanı Abe 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının 1 yıl ertelenmesini önerdi

Güney Kore Avrupa'dan gelenleri iki hafta karantinaya alacak

Konyaspor'dan 'evde kal' çağrısı

Fatih Koca: Allah'ın bize emri önce tedbiri almak sonra tevekkül etmektir

Fatih Koca: Allah'ın bize emri önce tedbiri almak sonra tevekkül etmektir
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde koronavirüs tedbirleri sürüyor

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde koronavirüs tedbirleri sürüyor
Alternatif Bank'tan koronavirüsle mücadeleye destek

Alternatif Bank'tan koronavirüsle mücadeleye destek