Euro
7.57
Dolar
6.98
BIST 100
97,619.00
Altın
1,686.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından Buca Ceza İnfaz Kurumundaki Kovid vakalarına ilişkin açıklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüs testi pozitif çıkan ilk vakanın ardından 64 tutuklu ve hükümlünün daha testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Meriç Ürer   | 21.04.2020
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından Buca Ceza İnfaz Kurumundaki Kovid vakalarına ilişkin açıklama

İzmir


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ilk vakanın ardından 64 tutuklu ve hükümlünün daha testinin pozitif çıktığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir tutuklunun 13 Nisan'da virüs belirtisi taşıdığı gerekçesiyle sevk edildiği sağlık kurumunda yapılan testin pozitif çıkmasının ardından kurumda kapsamlı bir filyasyon çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Söz konusu şahısla teması bulunduğu tespit edilenlerden 64 tutuklu ve hükümlünün Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplamda 65 tutuklu ve hükümlünün hastanelerdeki tedavileri devam etmektedir. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kalp hastası 70 yaşındaki bir hükümlü, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine servise çıkarılmıştır. Bütün tutuklu ve hükümlülerin genel sağlık durumu iyidir. İzmir Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 virüsü salgınına karşı hijyen ve izolasyon dahil tüm tedbirlerin en üst düzeyde alınmasına devam edilmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Missouri eyaleti, Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'e dava açtı
ABD'li Senatör Cotton, Çin'i, Kovid-19 salgınının kaynağını gizlemekle suçladı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından Buca Ceza İnfaz Kurumundaki Kovid vakalarına ilişkin açıklama
Macaristan'daki 125 Türk vatandaşı THY uçağıyla Bingöl'e getirildi
Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Kovid-19 Yemenlilerin sıkıntılarını artırıyor

Benzer haberler

İsrail ve Filistin’deki Türk vatandaşları tahliye edildi

İsrail ve Filistin’deki Türk vatandaşları tahliye edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından Buca Ceza İnfaz Kurumundaki Kovid vakalarına ilişkin açıklama

Koronavirüste son 24 saat

Kolombiya'da karantina süresi 11 Mayıs'a kadar uzatıldı

Kolombiya'da karantina süresi 11 Mayıs'a kadar uzatıldı
Hollanda'da 1 Eylül'e kadar futbol oynanmayacak

Hollanda'da 1 Eylül'e kadar futbol oynanmayacak
İngiltere'de potansiyel Kovid-19 aşısı insanlar üzerinde denenecek

İngiltere'de potansiyel Kovid-19 aşısı insanlar üzerinde denenecek