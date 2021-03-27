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Koronavirüs

İstanbul'da kısıtlamasız cumarteside sahil ve caddelerde hareketlilik gözlendi

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecine geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı cumartesi gününde, vatandaşlar güneşli havanın da etkisiyle sahil ve caddelerde yoğunluk oluşturdu.

Elif Küçük,Hikmet Faruk Başer,Muhammed Gencebay Gür   | 27.03.2021
İstanbul'da kısıtlamasız cumarteside sahil ve caddelerde hareketlilik gözlendi Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım / AA

Istanbul

Sokağa çıkma kısıtlaması olmadan geçirilen dördüncü cumartesi gününe sakin başlayan kent, ilerleyen saatlerde hareketlendi. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, kentin sahil kesimleri ile parklarında yürüyüş yaptı, bisiklete bindi ve evcil hayvanlarını gezdirdi.

Akşamüstü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nün Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş güzergahında trafik yoğunluğu yaşandı.

Toplu taşıma araçlarının da kalabalık olduğu görülürken bazı sahil bölgelerinde ise araç yoğunluğu oluştu. Ortaköy'den Sarıyer'e kadar olan güzergahta zaman zaman trafik akışı yavaşlarken, sahil kesimlerinde de yürüyüş yapanların hareketliliği gözlendi. Vatandaşlar, Balat'taki kafe ve restoranlarda da yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 18.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü.

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