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Ümraniye'de Organize Sanayi bölgesindeki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor
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Türkiye, Koronavirüs

İstanbul'da kalabalık yerlerde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı görüldü

İstanbul'da vatandaşların kalabalık yerlerde yeni tip koronavirüs tedbirlerinden maske-mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

Sefa Mutlu   | 08.02.2021
İstanbul'da kalabalık yerlerde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı görüldü Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kentin kalabalık bölgelerinde çok sayıda vatandaşın sosyal mesafeyi korumadıkları dikkati çekti.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00'te sona ermişti.

Kısıtlama sonrası kentin alışveriş bölgelerine gidenlerin maske-mesafe kuralına uymadıkları gözlendi. Eminönü, Sultanhamam, Mısır Çarşısı gibi alanlarda çok sayıda kişi sigara içerken, sosyal mesafe kuralına da riayet etmedi.





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