Euro
6.71
Dolar
6.55
BIST 100
85,795.79
Altın
1,498.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

İş Bankası şubelerinin çalışma saatleri değişiyor

İş Bankası, koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerindeki gişelerden saat 12.00-17.00 arasında hizmet verilecek.

Murat Birinci   | 22.03.2020
İş Bankası şubelerinin çalışma saatleri değişiyor

Istanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye İş Bankasından yapılan açıklamaya göre banka,yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında şubelerdeki gişe hizmet saatlerinde değişikliğe gitti. 

Banka şubelerindeki gişelerden saat 12.00-17.00 arasında hizmet verilecek. 

İş Bankası müşterileri işlemlerini İşCep, Maximum Mobil ve İnternet Şubesi gibi şube dışı kanallardan evden çıkmadan günün her saati gerçekleştirebiliyor. 

İş Bankası'nın, konuya ilişkin aldığı tedbirler internet sitesi, sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Gaziantep FK'den Sumudica açıklaması
Esed rejimi ilk koronavirüs vakasını açıkladı
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi
Tokyo 2020'nin geleceğine ilişkin karar 4 hafta içinde alınacak

Benzer haberler

İş Bankası şubelerinin çalışma saatleri değişiyor

İş Bankası şubelerinin çalışma saatleri değişiyor