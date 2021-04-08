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Koronavirüs

Hindistan'da Kovid-19 salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 126 bin 789 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 12 milyon 928 bin 574'e ulaştı.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 08.04.2021
Hindistan'da Kovid-19 salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek rakama ulaştı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 126 bin 789 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 12 milyon 928 bin 574'e ulaştı.

Bu, ülkede 30 Ocak 2020'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinden bu yana en yüksek günlük vaka artışı oldu.

Son 24 saatte 685 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Hindistan'da ölenlerin sayısı 166 bin 862'ye yükseldi.

Ülkede, virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 851 bin 393'e ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.

Maharaştra ve Delhi'de sokağa çıkma yasakları

Hindistan'da son bir günde tespit edilen vakaların yarısına yakını (59 bin 907 vaka) Maharaştra eyaletinde görüldü. Eyalette hafta sonları ve hafta içi yerel saatle 20.00-07.00'da sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Başkent Yeni Delhi ve çevresinde 5 bin 100 yeni vaka tespit edilirken, 22.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı. Yasağın 30 Nisan'a kadar sürmesi planlanıyor.


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