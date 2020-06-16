Euro
7.75
Dolar
6.84
BIST 100
111,329.10
Altın
1,730.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu,Meclis grup toplantısında konuşuyor
logo
Koronavirüs

Her 5 kişiden birinin Kovid-19'un şiddetli enfekte riskini artıran altta yatan sağlık sorunu var

Dünyada her 5 kişiden birinin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) şiddetli enfekte etme riskini artırabilecek altta yatan bir sağlık sorununa sahip olduğu bildirildi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 16.06.2020
Her 5 kişiden birinin Kovid-19'un şiddetli enfekte riskini artıran altta yatan sağlık sorunu var

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okulundan Andrew Clark liderliğinde 188 ülkeden elde edilen verinin kullanıldığı modelleme çalışmasının sonuçları, "Lancet Global Health" dergisinde yayımlandı. 

Çalışma, dünya nüfusunun yüzde 22'sinin, yani 1,7 milyar kişinin, Tip 2 diyabetten kalp rahatsızlığına varan çeşitli hastalıklardan muzdarip olduğunu, bu kişilerin 349 milyonunun, Kovid-19'la enfekte olmaları halinde muhtemelen hastanede tedavi edilmeye ihtiyaç duyacağını ortaya koydu.

Kovid-19'u ağır geçirme olasılığı, 20 yaş altındakiler için yüzde 1'den az, 70 yaş ve üzerindekiler için yaklaşık yüzde 20 olarak hesap edildi. 70 yaş üzeri erkeklerde riskin yüzde 25'in üzerine çıktığı gözlendi.

Çalışma, 65 yaşın altında tüm yaş gruplarında erkeklerin hastaneye kaldırılma olasılığının kadınlardan iki kat fazla olduğunu da gösterdi.

Altta yatan en az bir rahatsızlığı bulunan 20 yaş altında kişilerin dünya genelinde oranının yüzde 5'ten az, 70 yaş ve üzerindekilerin yüzde 66, bu kişilerin nüfusa oranının Afrika'da yüzde 16, Avrupa'da ise yüzde 31 olduğuna da işaret edildi.

Çalışan nüfusun (15 ila 64 yaşlarındakilerin) yüzde 23'ünde de altta yatan en az bir rahatsızlığın bulunduğu belirtildi.

Andrew Clark, çalışmayla ilgili, "Hesaplamalarımızın, ağır rahatsızlanma riski yüksek olanları koruma amaçlı önlemler açısından faydalı bir başlangıç noktası olmasını ümit ediyoruz. Bunlara, altta yatan rahatsızlıkları olanlara sosyal mesafe önlemlerine risk seviyelerine uygun biçimde uymaları yönünde tavsiye vermek ya da gelecekte aşı önceliği tanımak dahil edilebilir." değerlendirmesini yaptı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Her 5 kişiden birinin Kovid-19'un şiddetli enfekte riskini artıran altta yatan sağlık sorunu var
Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle Tahran'da insanlar yeniden evlerine çekildi
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 9 bin 65’e yükseldi
Bartın salgın sürecinde uygulanan sıkı tedbirlerin meyvesini aldı
Çin'de 40, Güney Kore'de 34 yeni Kovid-19 vakası saptandı

Benzer haberler

Her 5 kişiden birinin Kovid-19'un şiddetli enfekte riskini artıran altta yatan sağlık sorunu var

Her 5 kişiden birinin Kovid-19'un şiddetli enfekte riskini artıran altta yatan sağlık sorunu var

Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle Tahran'da insanlar yeniden evlerine çekildi

ABD’nin 'etnik ve kültürel cemaatler konfederasyonu' niteliği belirginleşiyor

Lufthansa Grubu 22 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Lufthansa Grubu 22 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 60 bini aştı

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 60 bini aştı
Rize İl Pandemi Kurulu'ndan uyarı: İlimizde yeniden Kovid-19 vakaları görülmeye başlamıştır

Rize İl Pandemi Kurulu'ndan uyarı: İlimizde yeniden Kovid-19 vakaları görülmeye başlamıştır