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Sağlık, Koronavirüs

Hamileyken Kovid-19'a yakalanan annenin bebeği antikorlarla dünyaya geldi

Singapurlu kadın, martta hamileyken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı, kadının kasımda dünyaya getirdiği bebeğinde antikorlar tespit edildi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 29.11.2020
Hamileyken Kovid-19'a yakalanan annenin bebeği antikorlarla dünyaya geldi

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Strait Times'ın haberine göre, martta Kovid-19'a yakalanan Celine Ng-Chan, 7 Kasım'da doğum yaptı. 

Doktorlar, Aldrin adı verilen erkek bebekte Kovid-19 antikorlarına rastlarken, annede artık antikor kalmadığı görüldü.

Kovid-19'a yakalandığında orta ağırlıkta semptomlarla iki buçuk hafta hastanede tedavi olan 31 yaşındaki anne Ng-Chan, "Doktorum Kovid-19 antikorlarımı gebeliğim sırasında oğluma geçirdiğimi düşünüyor." dedi.

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