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Spor, Koronavirüs

Halı Saha Futbol Federasyonu halı sahaların gerekli önlemler alınarak açılmasını istiyor

Halı Saha Futbol Federasyonu Başkanı Bulut, halı sahaların açılmasına ilişkin, Sağlık Bakanlığı Bilim Kuruluna talepte bulundu.

Fatih Çakmak   | 16.07.2020
Halı Saha Futbol Federasyonu halı sahaların gerekli önlemler alınarak açılmasını istiyor

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Halı Saha Futbol Federasyon Başkanı Bahadır Bulut'un imzasıyla Bilim Kuruluna gönderilen dilekçede, "Türkiye'de ortalama 20 bin halı saha bulunmaktadır. Bu halı sahalarda 10 bine yakın futbol okulları faaliyet göstermektedir." ifadeleri kullanıldı. 

Yeni tip kororavirüs nedeniyle halı sahaların 5 aydır kapalı olmasının ekonomik açıdan zor durumlara yol açtığının vurgulandığı dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Halı sahalarda sizin önereceğiniz tedbirler ve kurallar çerçevesinde futbol oynatılmasını istiyoruz. Tesislerimizde belirlenecek sağlık tedbirlerini alıp faaliyete geçmek istiyoruz. 'Halı Saha Pandemi Kurulu' kurup 81 ilde temsilcisi olan federasyonumuz denetiminde kontrollü bir şekilde futbol oynanmasını sağlamada yardımcı olabiliriz."

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