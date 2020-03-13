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Spor, Koronavirüs

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Arzu eden öğrenciler yurtlardan ayrılabilecek

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, arzu eden öğrencilerin üniversitelerin kapalı olduğu süre boyunca, kendi istekleri ile yurtlardan ayrılabileceklerini açıkladı.

Çetin Arslancan   | 13.03.2020
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Arzu eden öğrenciler yurtlardan ayrılabilecek

İstanbul

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, arzu eden öğrencilerin üniversitelerin kapalı olduğu süre boyunca, kendi istekleri ile yurtlardan ayrılabileceklerini açıkladı. 

Bakan Kasapoğlu, nisan ayındaki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.

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