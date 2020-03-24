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Spor, Koronavirüs

Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Yusuf Günay'a koronavirüs testi yapılacak

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz ile başkan yardımcısı Günay'a, yeni tip koronavirüs testi yapılacak.

Ercan Çakar   | 24.03.2020
Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Yusuf Günay'a koronavirüs testi yapılacak

Istanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile başkan yardımcısı Yusuf Günay'a, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulanacak.

Yusuf Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada bugün başkan Mustafa Cengiz ile teste tabi tutulacaklarını bildirdi.

Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim'in koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

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