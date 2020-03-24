Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Yusuf Günay'a koronavirüs testi yapılacak
Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz ile başkan yardımcısı Günay'a, yeni tip koronavirüs testi yapılacak.
Istanbul
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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile başkan yardımcısı Yusuf Günay'a, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulanacak.
Yusuf Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada bugün başkan Mustafa Cengiz ile teste tabi tutulacaklarını bildirdi.
Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim'in koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.