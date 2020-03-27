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Spor, Koronavirüs

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Günay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Hilmi Sever, Ercan Çakar   | 27.03.2020
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Günay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Istanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yusuf Günay, Twitter hesabından, "Covid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum." paylaşımını yaptı. 

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada da, "Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan başkan yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Tedavisine devam edilen başkan yardımcımız Yusuf Günay'a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in de yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. 

Beşiktaş'tan Yusuf Günay'a "geçmiş olsun" mesajı

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ettiğimiz Yusuf Günay ile Galatasaray Spor Kulübü camiasına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Fenerbahçe'den Yusuf Günay'a "geçmiş olsun" mesajı 

Fenerbahçe Kulübünün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yapılacak tedavilerin ardından Yusuf Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler almayı temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi. 

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