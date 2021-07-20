Euro
10.09
Dolar
8.56
BIST 100
1,351.59
Altın
1,811.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Futbol Takımı, PSV Eindhoven karşılaşması öncesi son antrenmanını maçın oynanacağı Philips Stadyumu'nda gerçekleştiriyor. Hacı adayları kutsal topraklarda
logo
Koronavirüs

Fransa Sağlık Bakanı, daha önce kaydedilmeyen artışla bir günde 18 bin yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü bildirdi

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, son 24 saatte 18 bin yeni koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini, bunun daha önceden görülmemiş bir artış olduğunu söyledi.

Alaattin Doğru   | 20.07.2021
Fransa Sağlık Bakanı, daha önce kaydedilmeyen artışla bir günde 18 bin yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü bildirdi

Paris

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Ulusal Mecliste milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Fransa’da vaka sayısında geçen haftaya göre yüzde 150’den fazla artış olduğunu bildiren Veran, son 24 saatte 18 binden fazla vaka belirlendiğini aktardı.

Veran, Delta varyantında yaşanan bu durumun Brezilya, Güney Afrika veya İngiliz varyantında yaşanmadığı bilgisini paylaştı.

Bu hızlı yayılıma karşı aşı silahının bulunduğuna dikkati çeken Veran, 40 milyon ilk doz aşı hedefinin temmuz sonunda yakalanması gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 8 bin 780 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 46 kişi yaşamını yitirdi
Fransa Sağlık Bakanı, daha önce kaydedilmeyen artışla bir günde 18 bin yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü bildirdi
ABD'de son 24 saatte 247 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
İzmir'de meydanlarda kurulan aşılama noktalarında vatandaşlar hem aşılarını oluyor hem bayramlaşıyor
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4,7 milyon olabilir

Benzer haberler

Türkiye'de 8 bin 780 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 46 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 8 bin 780 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 46 kişi yaşamını yitirdi

Fransa Sağlık Bakanı, daha önce kaydedilmeyen artışla bir günde 18 bin yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü bildirdi

Dünya genelinde 3 milyar 690 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Sağlık çalışanlarından 'bayramda da aşı olun' çağrısı

Sağlık çalışanlarından 'bayramda da aşı olun' çağrısı
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4,7 milyon olabilir

Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4,7 milyon olabilir
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 6 milyonu aştı

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 6 milyonu aştı