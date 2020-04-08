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Sağlık, Koronavirüs

Eskişehir'de 75 yaşındaki kadın koronavirüsü yenerek alkışlarla taburcu edildi

Eskişehir'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 75 yaşındaki kadın alkışlarla evine gönderildi.

Deniz Açık,Gazi Nogay   | 08.04.2020
Eskişehir'de 75 yaşındaki kadın koronavirüsü yenerek alkışlarla taburcu edildi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Umreden döndükten sonra Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda karantinada bir süre kalan Meryem Şaşmaz, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 25 Mart'ta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Şaşmaz'ın, 15 gün süren tedavisi tamamlandı.

Sağlık personeli tarafından alkışlarla taburcu edilen Şaşmaz, memleketi Diyarbakır'a gitmek üzere AFAD ekipleri ile yola çıktı.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde Kovid-19 teşhisi konulan 7 kişinin hastalığı yenerek tedavi gördükleri hastanelerden şifayla taburcu edildiği belirtildi.

Tüm hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunulan açıklamada, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.

Kentte dün evlerine gönderilen 19 kişiyle Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşerek taburcu edilen hasta sayısı 26 oldu.

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