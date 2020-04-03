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Sağlık, Koronavirüs

Erzurum'da koronavirüs tedavisi gören 20 kişi hastaneden alkışlarla taburcu edildi

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi görenlerden 20'si, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi.

Selami Küçükoğlu   | 03.04.2020
Erzurum'da koronavirüs tedavisi gören 20 kişi hastaneden alkışlarla taburcu edildi Fotoğraf: Selami Küçükoğlu - Anadolu Ajansı

Erzurum
                    
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (BEAH), Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan ve bir süredir tedavi gören, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 20 kişinin tedavisi tamamlandı.

Hastaneden doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu olan hastalar yürüyerek özel araçlarına bindi.

Sağlık ekiplerinin çıkış kapısında tek tek uğurladığı hastalar da personele teşekkür etti.


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