Erzurum'da koronavirüs tedavisi gören 20 kişi hastaneden alkışlarla taburcu edildi
Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi görenlerden 20'si, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi.
Erzurum
Hastaneden doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu olan hastalar yürüyerek özel araçlarına bindi.
Sağlık ekiplerinin çıkış kapısında tek tek uğurladığı hastalar da personele teşekkür etti.
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