Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Ankara
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi, dinleniyorum. Hafif atlatmak nasip olur inşallah, dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah'tan acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.
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Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah’tan acil şifalar dilerim.— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) March 6, 2021