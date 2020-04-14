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Politika, Koronavirüs

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: BMGK yeni tip koronavirüs meselesini ele almada çok geç kaldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeni tip koronavirüs meselesini ele almada çok geç kaldı." dedi.

Dildar Baykan   | 14.04.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: BMGK yeni tip koronavirüs meselesini ele almada çok geç kaldı

Washington

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) meselesini ele almakta çok geç kaldığını belirtti. 


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bakan Çavuşoğlu, Washington DC merkezli düşünce kuruluşları Atlantic Council ve Türk Miras Vakfının (THO) ortaklaşa düzenlediği ve video konferans üzerinden yapılan "Yarını belirlemek için bugün ne yapılmalı?" başlıklı panelde, Türkiye'nin Kovid-19 salgını ile mücadelesini anlattı. 

Kovid-19 salgınının, tüm dünya için bir "stres testi" olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Bu salgın, bizim zayıf yanlarımızı ortaya çıkardı. Aynı zamanda güçlü yanımızı da gösterdi." değerlendirmesinde bulundu. 

Çavuşoğlu, Türkiye'nin her zaman BMGK'de reform yapılmasından yana tavır takındığına işaret ederek, "BMGK, yeni tip koronavirüs meselesini ele almada çok geç kaldı." dedi. 

Kovid-19'un, İdlib'deki durumu daha da kötüleştirdiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Suriye ve İdlib için çok geç olmadan uluslararası toplum harekete geçmeli." çağrısında bulundu. 

Çavuşoğlu, Suriye ve Libya başta olmak üzere dünyadaki çatışmaların çözülmesinin, salgınla daha da önem kazandığını vurgulayarak, "Orta Doğu'daki çatışmalar sürerse, kimse kazanmaz ama herkes kaybeder." ifadesini kullandı.

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