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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katılıyor.
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Türkiye, Koronavirüs

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıktan sosyal desteklere kadar her konuda vatandaşlarımızın yanında olacak adımlar attık

Türkiye Cumhurbaşkan Erdoğan, "Sağlıktan sosyal desteklere kadar her konuda vatandaşlarımızın yanında olacak adımlar attık. Bu mücadelede esnafımızın, sanatkarımızın, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Enes Kaplan   | 02.02.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıktan sosyal desteklere kadar her konuda vatandaşlarımızın yanında olacak adımlar attık Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı grafikli paylaşımda, salgın döneminde verdikleri desteklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Paylaşımında, "Sağlıktan sosyal desteklere kadar her konuda vatandaşlarımızın yanında olacak adımlar attık. Bu mücadelede esnafımızın, sanatkarımızın, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Salgına karşı hep birlikte topyekun bir seferberlik yürüttük." başlıklı grafiğe de yer verdi.

Grafikte, salgın sürecinde, sosyal destek kapsamındaki tüm ailelere ilave nakdi yardım yapıldığı, kısa çalışma ödeneğinin kapsamının genişletildiği, ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği verilmeye başlandığı, salgın şartlarına rağmen 16 milyon turist sayısına ulaşıldığı, belirli sektörler için vergi yükümlülüklerinin ve SGK prim ödemelerinin 6 ay ertelendiği hatırlatıldı.

Esnafa destek ve kira yardımı kapsamında 5 milyar liranın üzerinde nakdi destek, sosyal koruma kalkanı kapsamında çeşitli kesimlere 49 milyar lira hibe verildiği anımsatılan grafikte, ihracatçılara da 2,4 milyar lira destek ödemesi yapıldığı belirtildi.

Grafikte, ayrıca KDV oranlarının bazı sektörlerde yüzde 1'e, bazılarında ise yüzde 8'e indirildiği, vergi borçlarına yapılandırma imkanı getirildiği, 2020'de yüzde 50 ve üzerinde ciro kaybı yaşayan işletmelere kayıplarının yüzde 3'ü kadar hibe verildiği ve yaklaşık 650 bin emeklinin maaş ödemesinin 1500 liraya yükseltildiği bilgileri de paylaşıldı.

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