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Spor, Koronavirüs

Cristiano Ronaldo'dan 'evde kal' çağrısı

Cristiano Ronaldo, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısında bulundu.

Mutlu Demirtaştan   | 29.03.2020
Cristiano Ronaldo'dan 'evde kal' çağrısı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya ekibi Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısında bulundu.

Ronaldo, sosyal medya hesabından gönderdiği mesajla annesinin hastalığını atlattığını duyurarak insanlara evde kalmaları yönünde çağrı yaptı.

Mesajında, annesi ve kız kardeşleriyle çekildiği fotoğrafa yer veren Ronaldo, "Annem sağlıklı bir şekilde evde olduğu için minnettarım. Ailenize ve sevdiklerinize iyi bakın. Evde kalın, hayat kurtarın." ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo, 8 Mart'ta Inter'i 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından felç geçirdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öne sürülen annesi Maria Dolores Aveiro'yu ziyaret için Portekiz'in güneybatısındaki Madeira Adası'na gitmiş ve koronavirüs salgınından dolayı İtalya'ya dönmemişti.

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Cristiano Ronaldo'dan 'evde kal' çağrısı

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