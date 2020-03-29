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New York Knicks'in sahibi James Dolan koronavirüse yakalandı

Amerikan Basketbol Ligi ekibi New York Knicks'in sahibi James Dolan'ın yeni tip koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

Mutlu Demirtaştan   | 29.03.2020
New York Knicks'in sahibi James Dolan koronavirüse yakalandı

Istanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) internet sitesinden yapılan açıklamada, James Dolan'a yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada, hafif belirtiler görülen Dolan'ın karantinaya alındığı belirtildi.

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