New York Knicks'in sahibi James Dolan koronavirüse yakalandı
Amerikan Basketbol Ligi ekibi New York Knicks'in sahibi James Dolan'ın yeni tip koronavirüse yakalandığı duyuruldu.
Istanbul
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Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) internet sitesinden yapılan açıklamada, James Dolan'a yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Açıklamada, hafif belirtiler görülen Dolan'ın karantinaya alındığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.