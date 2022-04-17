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Cristiano Ronaldo, performansıyla fazladan gelir elde etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, Norwich City maçında yaptığı "hat-trick"in ardından sözleşmesindeki özel maddeler gereği fazladan 850 bin sterlin kazandı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 17.04.2022
Cristiano Ronaldo, performansıyla fazladan gelir elde etti

Ankara

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, dünkü maçın ardından bu sezon tüm kulvarlarda 21 gole ulaşan 37 yaşındaki yıldız oyuncu, sözleşmesindeki performansa dayalı özel maddelerden bazılarını yerine getirdi.

Bir sezonda 20 gol hedefine ulaşarak 750 bin sterlin fazladan gelir elde eden Ronaldo, bu rakamın ardından attığı her gol için 100 bin sterlin daha alacak. Son lig maçında attığı 3 golle 850 bin sterlin fazladan gelir elde eden Portekizli forvet, bu sezon 30 gole ulaşması halinde 2,75 milyon sterlin daha kazanacak.

Ronaldo, Manchester United'da sezonun en golcü oyuncusu olması halinde ek olarak 1 milyon sterlinin de sahibi olacak. Bu kulvarda da açık ara önde olan Ronaldo'ya en yakın oyuncu konumunda, 9 gollü Bruno Fernandes bulunuyor.

Portekizli yıldız Ronaldo, bu sezon ligde 15, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 gole imza attı.


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