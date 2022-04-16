Altay, Başakşehir'le berabere kalarak 3 hafta sonra puan aldı

İzmir
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Altay ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı.
14. dakikada sol kanattan Epureanu'nun yaptığı ortada Aleksic'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
17. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışının ardından ceza sahası içindeki Björkander'in kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği topu kaleci Volkan son anda kornere çeldi.
28. dakikada Rodriguez'in pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan müsait durumdaki Bamba'nın şutunda, kaleci Volkan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
33. dakikada Lima'nın sol kanattan yaptığı ortada İbrahim'e rağmen topa iyi yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda kaleci Lis meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
40. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Aleksic'in ceza sahası dışından attığı sert şutta kaleci Lis'ten dönen topla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Trezeguet'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
67. dakikada sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Trezeguet'nin şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
89. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Rakip takımın uzaklaştırmak istediği topu Eren Erdoğan ceza sahası dışındaki Ceyhun Gülselam'a aktardı. Bu oyuncunun sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Ligde Medipol Başakşehir maçından önceki 3 müsabakadan puan çıkaramayan Altay, aldığı beraberlikle puanını 30'a yükseltti ve averajla 17. sırada yer aldı. Siyah-beyazlı ekipte Ceyhun Gülselam bu sezon 18. maçında ilk golüne ulaştı.
Art arda iki galibiyetin ardından Altay'la berabere kalan Medipol Başakşehir, puanını 54'e yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı. İstanbul temsilcisinde Trezeguet, bu sezon 5. golüne imza attı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.