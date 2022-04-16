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Yusuf'un Rusya Premier Lig'deki 6 maçlık gol serisi bitti

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği CSKA Moskova, Rusya Premier Lig'in 25. haftasında Ufa ile 1-1 berabere kaldı.

Hüseyin Burak Demirer   | 16.04.2022
Yusuf'un Rusya Premier Lig'deki 6 maçlık gol serisi bitti

Ankara

Haftaya 3. sırada başlayan CSKA Moskova, küme düşme hattındaki Ufa'ya konuk oldu.

CSKA Moskova, Fernandes'in 88. dakikadaki golüyle öne geçti ancak ev sahibi ekip, Nikitin'in 90+5'inci dakikada attığı golle bir puanı kurtardı.

Rusya Premier Lig'de 8 golü bulunan Yusuf, 90 dakika sahada kaldı. Ligde oynadığı 6 maçta da fileleri havalandıran milli futbolcunun serisi sona erdi.

CSKA Moskova puanını 44'e, Ufa da 22'ye çıkardı.

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