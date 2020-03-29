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Dünya, Koronavirüs

Kanada'nın First Leydisi Kovid-19'u atlattı

Kanada Başbakanı Trudeau'nun iki hafta önce Kovid-19 tespit edilen eşi sağlığına kavuştu.

Büşra Selvi Öğütcen   | 29.03.2020
Kanada'nın First Leydisi Kovid-19'u atlattı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sophie Gregoire Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendini çok daha iyi hissettiğini ifade etti.

Kanada'nın First Leydisi, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlattığının doktoru ve Ottawa Halk Sağlığı Kurumu tarafından onaylandığını belirtti.

Kanada Başbakanlık Ofisinden 11 Mart'ta yapılan açıklamada, Trudeau çiftinin Kovid-19 şüphesi nedeniyle kendilerini karantinaya aldığı duyurulmuştu.

Başbakanlık Ofisi, bir sonraki gün Sophie Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Sophie Trudeau'nun sağlık durumunun iyi olduğuna ve gerekli önlemleri aldığına işaret edilen açıklamada, "Başbakan Justin Trudeau'nun sağlığı gayet iyi ve hastalık belirtisi yok. 14 gün boyunca karantinada kalacak. Doktorların önerisi gereği şu aşamada herhangi bir belirti göstermediği için Başbakan'a test uygulanmayacak." ifadesine yer verilmişti.

Ülkede 5 bin 655 kişiye yeni tip koronavirüs teşhisi konulurken, 508 kişi de iyileşti. Kanada'da 60 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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