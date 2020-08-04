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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 159 bini geçti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 625 artarak 159 bini geçti.

Dildar Baykan   | 04.08.2020
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 159 bini geçti Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 625 artarak 159 bin 1'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 48 bin 446 artarak 4 milyon 864 bin 222'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 625 artarak 159 bin 1'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 448 bini, test yapılanların sayısı 60 milyon 953 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 751 bin 665 vakayla Brezilya, 1 milyon 865 bin 947 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 522 bin 30 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 491 bin 884 vakayla Florida ve 461 bin 266 vakayla Teksas takip ediyor.

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