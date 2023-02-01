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Sağlık, Koronavirüs

Çin, Omicron'un bağışıklığa direnci yüksek "Orthrus" alt varyantına karşı teyakkuzda

Çin sağlık yetkilileri, Kovid-19'un Omicron varyantının dünyada hızla yayılan, bulaşıcılığı ve bağışıklığa direnci yüksek "Orthrus" alt varyantının yakından takip edildiğini bildirdi.

Emre Aytekin   | 01.02.2023
Çin, Omicron'un bağışıklığa direnci yüksek "Orthrus" alt varyantına karşı teyakkuzda Fotoğraf: Emre Aytekin/AA

Pekin

Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamada, "CH.1.1" olarak da adlandırılan varyanta Çin'de ilk kez Kasım 2022'de Tiencin şehrine Tayland'dan gelen bir yolcuda rastlandığı belirtildi.

Çin anakarasından şimdiye dek 15 şehir ve bölgede 24 Orthrus vakasının tespit edildiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, vakaların tamamının yurt dışı kaynaklı olduğu ve henüz topluluk içi yayılmaya rastlanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, alt varyantın mevcut mutasyonlara göre daha bulaşıcı ve bağışıklık direncinin daha fazla olmasına rağmen, Çin'de son salgın dalgasının nüfusun antikor düzeyini yükselttiği hatırlatılarak, "Önceki enfeksiyonun sağladığı bağışıklığın çapraz koruma etkisini zayıflatsa da kısa vadede yeni bir büyük çaplı salgın beklemiyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Çin'de halen Omicron'un BA.5.2 ve BF.7 alt varyantlarının hakim olduğu ve bunlar dışında yeni bir varyantın yükseliş eğiliminin gözlenmediği aktarılarak, risk grubundaki ve aşılanmamış kişilerin bağışıklık korumasını güçlendirmesi gerektiği vurgulandı.

İlk kez Hindistan'da ortaya çıktı

Yunan mitolojisinde Herakles'in öldürdüğü iki başlı köpeğin adını taşıyan Orthrus alt varyantı, ilk kez Temmuz 2022'de Hindistan'da ortaya çıkmıştı.

Uluslararası virüs genom veri tabanı GIDAID'e göre, bugüne dek 67 ülkede yayılan alt varyantın, küresel vakaların yüzde 6'sına sebep olduğu tahmin ediliyor.

İngiltere'de hızla yayılan varyant ülkedeki vakaların yüzde 25'ini oluştururken ABD'de hakim varyantlar arasında beşinci sırada yer alıyor.

Aşılara dirençli

Virüste "L452R" adlı verilen bir mutasyonun yarattığı Orthrus alt varyantının, Delta varyantı gibi aşıların sağladığı bağışıklığa dirençli olması kaygıya yol açıyor.

ABD'nin Ohio Eyalet Üniversitesinden bilim insanları, ön sonuçlarını yayımladıkları araştırmada, Orthrus alt varyantın virüsü etkisiz kılan antikorlara direncinin "olağanüstü seviyede" olduğu bulgusuna dikkati çekti.

Araştırmacılar, kanın antikor üreten öz sıvısında yaptıkları incelemede alt varyantın virüse karşı etkinliği bilinen mRNA aşılarının yanında BA.4 ve BA.5 enfeksiyonlarının yarattığı antikorlara da yüksek direnç geliştirdiğini belirledi.

Çin'de Kovid-19 salgınının başından beri uygulanan katı salgın kontrol tedbirlerinin Aralık 2022'de kaldırılmasının ardından son iki ayda vakalar hızla artmış, ülke bugüne dek görülen en büyük kitlesel yayılmayla karşı karşıya kalmıştı. Salgın dalgasında 1,4 milyarlık Çin nüfusunun en az yüzde 80'ine virüsün bulaştığı tahmin ediliyor.

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