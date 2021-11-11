Dolar
9.94
Euro
11.41
Altın
1,862.65
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,640.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Ormanı'nda, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'ne katılıyor
logo
Sağlık, Koronavirüs

Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere 'hatırlatma dozu' uygulaması başladı

Çift doz BioNTech aşısı olmasının üzerinden en az 6 ay geçen 18 yaş ve üstündeki tüm vatandaşlara hatırlatma dozu yapılmaya başlandı.

Ahmet Sertan Usul   | 11.11.2021
Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere 'hatırlatma dozu' uygulaması başladı

Ankara

Randevu alarak Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen 18 yaş ve üstündekiler hatırlatma dozlarını oldu.

Hatırlatma dozu aşısını yaptıran 24 yaşındaki Sinem Kenger, aşı yaptırmanın önemine dikkati çekerek, "Kendi sağlığım, ailemin ve toplumun sağlığı için üçüncü doz aşımı oldum. Herkesin de olmasını istiyorum çünkü toplu alanlarda birlikte vakit geçiriyoruz. Sosyal hayatın devam edebilmesi için herkesin aşı olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çift doz aşı olmasının üzerinden 6 ay geçtiğini söyleyen 62 yaşındaki Fevzi Özdemir de "Bilim insanlarının, yetkililerin bizim zararımıza olan bir şeyi isteyeceklerini zannetmiyorum. Onun için de aşımı yaptırdım. Hem kendimize faydamız olsun hem de milletimize, insanlarımıza zararımız olmasın." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere 'hatırlatma dozu' uygulaması başladı
Belçika'da Kovid-19 aşılarının takviye dozu 2022'de herkese yapılacak
'18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımız hatırlatma dozu aşılarını olabilir'
Türkiye'de 27 bin 259 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 1 haftada 5-11 yaş aralığındaki yaklaşık 900 bin çocuk Kovid-19 aşısı oldu

Benzer haberler

Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere 'hatırlatma dozu' uygulaması başladı

Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere 'hatırlatma dozu' uygulaması başladı

Belçika'da Kovid-19 aşılarının takviye dozu 2022'de herkese yapılacak

Belçika Kovid-19 aşısında takviye dozu herkese sunmaya hazırlanıyor

AB, Valneva'nın Kovid-19 aşısından alacak

AB, Valneva'nın Kovid-19 aşısından alacak
Moderna, Kovid-19 aşısının 6-11 yaş grubunda kullanımı için AB'ye başvurdu

Moderna, Kovid-19 aşısının 6-11 yaş grubunda kullanımı için AB'ye başvurdu
Salgınla mücadelenin eksik parçası Kovid-19 ilaçlarıyla tamamlanacak

Salgınla mücadelenin eksik parçası Kovid-19 ilaçlarıyla tamamlanacak