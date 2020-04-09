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Türkiye, Koronavirüs

Çavuşoğlu'ndan, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Dimitrov'un teşekkürüne 'Yanınızdayız' yanıtı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kovid-19 mücadele çerçevesinde Kuzey Makedonya'ya tıbbi malzeme desteğinde bulunan Türkiye'ye teşekkür eden Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Dimitrov'a, "Her daim yanınızdayız." mesajını gönderdi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 09.04.2020
Çavuşoğlu'ndan, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Dimitrov'un teşekkürüne 'Yanınızdayız' yanıtı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde Kuzey Makedonya'ya tıbbi malzeme desteğinde bulunan Türkiye'ye teşekkür eden Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'a, "Her daim yanınızdayız." mesajını gönderdi.

Çavuşoğlu, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Dimitrov'a hitaben Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Dost kara günde belli olur. Kardeş Kuzey Makedonya'nın her daim yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Dimitrov ise Twitter hesabından, ülkesine Türkiye'den tıbbi malzeme desteği götüren uçağın fotoğraflarını paylaşarak, "Dost ve müttefik Türkiye'ye Kovid-19'la mücadelemize verdiği destek için minnettarız." ifadesini kullanmıştı.

Mesajında, yardım malzemelerinin üzerinde yer alan, Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine de yer veren Dimitrov, Türkçe olarak "Türkiye dostlarımız, teşekkür ederiz!" mesajını da paylaşmıştı.

Türkiye'den Balkan ülkelerine Kovid-19'la mücadele desteği

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleye destek amacıyla Balkan ülkelerine gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan dün sabah havalandı.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan tıbbi malzemeleri taşıyan uçak, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Kuzey Makedonya'nın ardından yardımları gün içinde Kosova'ya da ulaştırdı.

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