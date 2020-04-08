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Türkiye, Koronavirüs

Çankırı'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinin Yeşilören köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Muhammed Kaygın   | 08.04.2020
Çankırı'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Çankırı

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yeşilören köyünde 2 koronavirüs vakasının tespit edilmesi üzerine salgının kontrol altına alınması için Kurşunlu Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararınca köyün ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, köyde meydana gelebilecek arıza veya ihtiyaçlar doğrultusunda yetkililerin köye kolluk birimleri gözetiminde giriş çıkış yapabileceği aktarıldı.

Kentte Şabanözü ilçesine bağlı Kamış köyü de daha önce karantinaya alınmıştı.


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